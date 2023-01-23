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Erman Toroğlu'ndan Ümraniye-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili flaş yorum: Balta hakem

Erman Toroğlu, Ümraniye-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirirken çok sert ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 23:45
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Erman Toroğlu'ndan Ümraniye-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili flaş yorum: Balta hakem
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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı iki pozisyonla ilgili Erman Toroğlu çarpıcı yorumlarda bulundu.

Toroğlu, Fenerbahçe'nin 89. dakikadaki 2. golü öncesi Samet'in Geraldo'ya faul yaptığı iddiasıyla ilgili olarak "Bu pozisyona faul vermem. Sarılı (Samet) topa vuruyor. Faul yok. Veren versin" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'un 90+8'de Umut Nayir'le bulduğu golden önce VAR'dan tespit edilen Glumac'ın Batshuayi'ye yaptığı faulle ilgili olarak da Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem burada görüyor.. Sarılı oyuncu (Batshuayi) topu alıyor. Arkadan diğer oyuncu (Glumac) geliyor. Balta hakem de burada. Bu oyuncu (Glumac) adamın burasından (Omzundan) yapışıyor. Bir anda bu oyuncu diğer oyuncunun önüne geçiyor. Faul. Niye vermiyorsun faulu? Bunlar cin gibidirler ama görmüyor (hakem). Balta hakem. Senin önünde oluyor ya. 

Yav hakem ikili mücadelede bir oyuncu bir oyuncunun nasıl önüne geçer. Hakem değilsiniz. Aslında sizde kabahat yok. Şu gözünün önünde oluyor ya. Şurada düdüğü çalsa. Çalmadı bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ayıptır ya. Ondan sonra seni VAR çağırıyor. Yiyorsa vermeseydin." 

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