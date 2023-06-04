Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e olay sözler, Neler söyledi neler

Fenerbahçe, Galatasaray'a Nef Stadı'nda 3-0 yenilirken, genç yıldızı Arda Güler de bekleneni veremedi.

Teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler'i 65. dakikada oyundan aldı, yerine Emre Mor'u soktu.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'daki programda Arda Güler'i eleştirdi. Toroğlu, şunları söyledi:

"Arda Güler'in biraz kalçası kalkmış. Öbür kelimeyi kullanmak istemiyorum. Kalçayı biraz indirsin yok öyle bir hikaye.

Yok aldığın topu oradan vur yok araya top atma falan sen onları yapan bir adamsın. Sen onları yap, biraz ben yapayım havasında olmaz.

Erken öten horozun kelleyi koparırlar. Çok iyi pas atabilecekken topa vuruyor. Arda 42 kere topla buluşmuş 20 isabetli pas yapmış, yarıdan az. Bu çocuk bozulmaya da müsait. Dikkatli olmalı."