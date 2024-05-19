Erman Toroğlu'ndan Arda Kardeşler'e olay sözler: İğrenç bir lig yaşıyoruz



Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk yarı golsüz kapandı. Maçın en önemli anı 21. dakikada Torreira ile girdiği mücadelede Djiku'nun kırmızı kart görmesi olmadı.

Toroğlu, A Spor'daki programda maçın devre arasında şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye Ligi'nin finali oynanıyor. Çok kötü ilk 45 dakika. Bu seneki TFF'nin, futbolun, aynası şeklinde bitti.

- Manuel atama, otomatik atama falan. Hocam şöyle söyleyeyim TFF artistik yapıyor. Futbolcular yapıyor. Hakemler de yapıyor. Seyirciler de. En masumu biziz. Biz bakıyoruz bakıyoruz. Sahada kendilerini atanlar, öldü diyenler, ayağa kalkanlar, bunları yiyen hakemler. İnşallah hadise olmadan biter de... Ben böyle bir lig böyle bir futbol federasyonu görmedim.

- Galatasaray'dan Torreira diye bir adam izliyoruz. Her şeyde kendini yere atıyor. Kıvranıyor falan.

- Hakem 1. dakikada kartı gösterseydi oyunu tutacaktı. Futbolcular da bunu görünce ona göre yaptı.

- İlk maçı da bu idare etti. Manuel atama. İğrenç bir lig yaşıyoruz. Bitse de kurtulsak. Her şeyiyle iğrenç. Çok kötü.

- Çok kötü bir maç. Fenerbahçe 10, Galatasaray 11 kişi. Fenerbahçe kalecisini göremedik. Galatasaray gidemiyor. Fenerbahçe bayağı geldi. Bunlardan biri şampiyon olacak. Al birini vur öbürüne.

- Hakem o kadar dengesiz ki. Sarı kart olması gerekenler var yok. Olmaması gerekenler var, sarı var.