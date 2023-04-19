Erman Toroğlu'ndan Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemine sert sözler

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuştu. Toroğlu, Suat Arslanboğa'yı eleştirdiği A Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

- 25. dakika Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon: Penaltıyla alakası yok. Başakşehirli futbolcu Ferdi'nin ortasında kolunu çekiyor.

- 50. dakika Ömer Ali ve Biglia'nın sarı kart görmesi: Ömer Ali'nin hareketi. Şu faul olur mu ya? Sarı kart gören futbolcu diyor ki ben bu maçtan çıkamam! Operasyonda gidenlerden biri bu hakemdi. Kimi aldatıyorsunuz ya? Sonra devam ediyor. Pakete bir tane daha düşüyor. Kimi aldatıyorsunuz ya. Ayıptır! İkincisinde de ben vermem. (Biglia). Aynı pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı verir misin?

- 70. dakika Ahmet Touba'nın kırmızı kart görmesi: Doğru karar.

- 90+7'de Ömer Ali'nin kırmızı kart görmesi: 11 sarı 2 kırmızı. Hakemin rezilliğini gösteriyor.