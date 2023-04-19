Erman Toroğlu'ndan Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemine sert sözler

Erman Toroğlu, Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Erman Toroğlu'ndan Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemine sert sözler

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuştu. Toroğlu, Suat Arslanboğa'yı eleştirdiği A Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

- 25. dakika Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon: Penaltıyla alakası yok. Başakşehirli futbolcu Ferdi'nin ortasında kolunu çekiyor.

- 50. dakika Ömer Ali ve Biglia'nın sarı kart görmesi: Ömer Ali'nin hareketi. Şu faul olur mu ya? Sarı kart gören futbolcu diyor ki ben bu maçtan çıkamam! Operasyonda gidenlerden biri bu hakemdi. Kimi aldatıyorsunuz ya? Sonra devam ediyor. Pakete bir tane daha düşüyor. Kimi aldatıyorsunuz ya. Ayıptır! İkincisinde de ben vermem. (Biglia). Aynı pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı verir misin?

- 70. dakika Ahmet Touba'nın kırmızı kart görmesi: Doğru karar.

- 90+7'de Ömer Ali'nin kırmızı kart görmesi: 11 sarı 2 kırmızı. Hakemin rezilliğini gösteriyor.

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı