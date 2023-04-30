Erman Toroğlu'ndan derbi öncesi olay yaratacak iddia

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Erman Toroğlu'ndan derbi öncesi olay yaratacak iddia

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan.

Derbiye atanması tartışmalara neden olan Ali Şansalan'ın nasıl bir yönetim göstereceği merakla beklenirken, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı bir yorum geldi.

Erman Toroğlu Medyaradar'daki haberde; bu maça başka bir hakem atandığını ancak Beşiktaş'ın isteğiyle Ali Şansalan'ın görevlendirildiğini ileri sürdü.

Toroğlu, "Derbinin hakemi Ali Şansalan değildi. Başka bir hakemdi. Beşiktaş buna 'hayır' dedi. Çok net. Bu duyum ama tabii. Demek ki ısmarlama maçlar veriliyor" şeklinde konuştu.

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