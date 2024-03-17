Erman Toroğlu'ndan derbiye saatler kala flaş Halil Umut Meler iddiası

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor bugün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Liderlik yarışını doğrudan etkileyecek olan maçın başlamasına saatler kala ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu’ndan flaş bir iddia geldi.

"BU MAÇI İSTEDİĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Halil Umut Meler’in bu maçı yönetmek istemediğini söyleyen Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, "Bu maçı Halil Umut Meler'in çok istediğini zannetmiyorum ben. Özellikle olaylardan sonra falan. Öyle bir maç ki... Belki de lig bitecek, belki de lig düğümlenecek falan. Bu çocuk zaten kötü günler geçirdi. Avrupa'da son idare ettiği maç çok iyi geçmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final falan vermeyi düşünüyorlarmış. Burada bir yara alırsa, orada da ters pozisyon olabilir. Onun için Halil Umut Meler'in bu maçı çok beklediğini ve istediğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.