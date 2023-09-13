Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye İsa ve Musalı gönderme. Taraftar isyan edecek

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye İsa ve Musalı gönderme. Taraftar isyan edecek

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Gündemle ilgili YT'dan SKY Spor'a açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu'nun, Fenerbahçe'nin 5. yıldız ı ile ilgili talebi dikkat çekti.

Erman Toroğlu şöyle konuştu: Fenerbahçe, '1303'te İsa Musa yaşarken şampiyon olduk, biz 5 yıldız takacağız' diyor. Benim babam gençken mavi gözlüydü, öldüğünde kahverengi gözlüydü. Ya bugüne gelelim. Son 10 yılda kaç kere şampiyon oldun? 40-50 yıla gitme şimdiye gel biraz. Taraftarını oyalamaya çalışma.

"ŞİKE YAPMAYAN AZDIR"

Ya arkadaşım, sen şampiyon olmuşsun geçmişte. Geçmişte şampiyon olurken Türkiye'de futbol belli bir düzeydeydi. O dönemlerde bu işe karışmayan, şike yapmayan azdır. Şampiyonluklar almışsınız. Bugüne gel abi... Tarihle yaşarsan tarihle ölürsün.

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