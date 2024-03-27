Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama 'Fenerbahçe bunu yaparsa Galatasaray küçülür'

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Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama 'Fenerbahçe bunu yaparsa Galatasaray küçülür'
Erman Toroğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, SkySpor Youtube kanalında yaptığı açıklama çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in TFF Başkanı olacağı iddiasını değerlendiren Toroğlu, "Yunanistan'da TFF Başkanı olmak için kendini pazarlıyor. İddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Fatih Terim'den TFF Başkanı olmaz. Galatasaray'ı çalıştırdığı zaman çok fazla olaylara girdi ama bu ülkede olmaz denilen her şey olur. Burası Türkiye" dedi.

Fenerbahçe'nin ligden çekilme açıklamasının sorulması üzerine de Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi Galatasaray'a yaramaz. Eğer Fenerbahçe düşerse Galatasaray küçülür. İki buyük kulüp de birbirlerini tamamlıyor. Aklı başında Galatasaraylılar rakibinin çekilmesini istemez

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Süper Kupa'nın ertelenmesini istemiş. Ben erteleme olayına karşıyım. Baştan ne söylendiyse o şekilde oynasınlar."

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