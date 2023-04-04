﻿Erman Toroğlu açıkladı. Cüneyt Çakır TFF'den ne kadar maaş alıyor, MHK'yi kim yönetiyor

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, MHK ile ilgili flaş iddialar ortaya attı.

Toroğlu, "Türkiye'de hakem alemi rezalet değil iğrenç durumda. Şunu çok net söylüyorum; hakem alemi pasta gibi ikiye bölünmüş. Bir tarafta Cüneyt Çakır ve babasıgiller, diğer tarafta karşı cephe. Biri babadan oğula torpille yıllardır hakem çıkarttı, diğerleri yani Çakır ve babasına karşı grup da 'Yeni isimler bulalım' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir döneminde Ferhat Gündoğdu ve ekibinin operasyon yapmaya karar verdiğini hatırlatan Toroğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde "Çok doğru bir karardı, Özdemir de okey verdi, operasyon yapıldı. Sezon sonunda operasyonun ikinci kısmı yapılacaktı ama bazı kulüp başkanları bu işe karşı geldiler. Tabii neden karşı geldikleri belli. Çünkü kol kola girdikleri bazı hakemler vardı operasyonun içinde, onları kurtarmaya kalktılar" diye yazdı.

Toroğlu, şöyle devam etti:

"Bakın size çok net bir şey söyleyeyim; yıllardır hakem grupları, antrenör kıyımları yaptılar. Çok antrenör görevden alındı ve diğerleri geldi. Çok TFF Başkanı kıyımı yaptılar, çok kulüp başkanı kıyımı yaptılar. Bunları kulüp idarecilerinin çoğu biliyor. Ama zamanda bazı işleri beraber yaptıkları için sesleri çıkmıyor. Cepheden konuşamıyorlar.

Şimdi size çok net bir şey söyleyeyim; şu anda 'Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta' diyorlar, değil… Orta, burada konu mankenidir. Şu anda hakemliği Cüneyt Çakır ve Serdar Çakır baba-oğul ekibi yönetmektedir. Ama kağıt üzerinde bu böyle gözükmüyor. Çünkü Cüneyt Çakır 100 bin TL maaşla (Allah daha fazla versin) TFF'nin içine girdi. Lale Orta'yı kullanıyorlar.

Şimdi işin bir başka yönü daha var. Spor aleminde 'Lale Orta ve ekibi F.Bahçeli' diyorlar. Ondan evvelki Sabri Çelik ve ekibine de 'G.Saraylı' diyorlardı. Bunlar perde arkasında tartışılıyor ve herkes göbeğinden konuşuyor. Hakem işini temizleyemezseniz bir yere varamazsınız."