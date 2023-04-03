﻿Erman Toroğlu penaltı için konuştu: Bu ayıp. Yapma Arda çok gençsin

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki ilk penaltı pozisyonuyla ilgili olarak Arda Güler'e seslendi.

Toroğlu, A Spor'daki programda şunları söyledi:

"Arda tramplenden denize atlıyor. Böyle bir düşüş olmaz. Bu ayıp. Yapma oğlum. Daha çok gençsin. Cin olmadan şeytan olma. Başka şeylere özen, buna özenme. Aldatıyorsun Arda yapma. Ayaklarının haline bak. Böyle bir penaltı olmaz."

Toroğlu, Sabah gazetesindeki yazısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Halil Umut Meler, temaslı oyuna izin veren bir hakem tipi. Nitekim bu maçta da çok sayıda pozisyonu oynatmaya çalıştı ama Fenerbahçe'nin Arda ile kazandığı ilk penaltıda hatalı karar verdi. Arda'ya en ufak hareket yok. Rakip, Arda'nın önüne ayağını koyuyor, daha koyarken Arda öteki ayağı ile çimleri tırmıklamaya başlıyor. VAR niye devreye girmedi anlayamadım. VAR bu pozisyonlar için var. Orada oturup para almak için değil."