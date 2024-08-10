Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Hataspor arasında oynanan sezonun açılış maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın 2-1 kazandığı maçı değerlendiren Toroğlu, son dakikada galibiyet golünü atan Batshuayi ile ilgili olarak "Batshuayi'yi veren takımlara şaşırıyorum. Fenerbahçe'nin niye yolladığını ben anlamadım. Batshuayi'yi alan Galatasaray doğru, Fenerbahçe yanlış yaptı. Adam geçen sezonun en verimli oyuncusu. Bir de efendi bir çocuk. Yedek kalınca küsmüyor" dedi.

Ekol TV'deki programda konuşan Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı da "Net penaltı. Mauro Icardi'ye arkadan kontrolsüz bir müdahale var. Uzaktan çekim yanıltabilir" diye konuştu.

Toroğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum. Benim gibi saçlarını değiştirmiş. Ancak ben futbolcu değilim. Sen futbolunu geliştir. Mauro Icardi'ye benzetmişin saçları, güzel. Futbolları da benzemeye başlamış. Icardi de eski Icardi değil.

Galatasaraylı futbolcuların Erden Timur ile arası iyiydi, hatta aralarında 'Keşke Erden Timur gitmeseydi' diyenler varmış. Göreceğiz bakalım neler olacak. Galatasaray için faydalı bir adamdı Erden Timur, onu daha çok ararlar. Ama onu yiyecekleri belliydi. Mauro Icardi de değişimden bahsetmiş."