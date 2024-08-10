Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Erman Toroğlu, Galatasaray - Hatayspor maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Hataspor arasında oynanan sezonun açılış maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın 2-1 kazandığı maçı değerlendiren Toroğlu, son dakikada galibiyet golünü atan Batshuayi ile ilgili olarak "Batshuayi'yi veren takımlara şaşırıyorum. Fenerbahçe'nin niye yolladığını ben anlamadım. Batshuayi'yi alan Galatasaray doğru, Fenerbahçe yanlış yaptı. Adam geçen sezonun en verimli oyuncusu. Bir de efendi bir çocuk. Yedek kalınca küsmüyor" dedi.

Ekol TV'deki programda konuşan Toroğlu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı da "Net penaltı. Mauro Icardi'ye arkadan kontrolsüz bir müdahale var. Uzaktan çekim yanıltabilir" diye konuştu.

Toroğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum. Benim gibi saçlarını değiştirmiş. Ancak ben futbolcu değilim. Sen futbolunu geliştir. Mauro Icardi'ye benzetmişin saçları, güzel. Futbolları da benzemeye başlamış. Icardi de eski Icardi değil.

Galatasaraylı futbolcuların Erden Timur ile arası iyiydi, hatta aralarında 'Keşke Erden Timur gitmeseydi' diyenler varmış. Göreceğiz bakalım neler olacak. Galatasaray için faydalı bir adamdı Erden Timur, onu daha çok ararlar. Ama onu yiyecekleri belliydi. Mauro Icardi de değişimden bahsetmiş."

Son Haberler
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı Gündem
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de Gündem
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de
Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu Gündem
Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu
Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın' Gündem
Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın'
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu Dünya
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun Yerel Haberler
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun