Erman Toroğlu Galatasaray'ın golünü hakeme yazdı. VAR iptal etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Okan Buruk'un öğrencileri Başakşehir'i kupadan eleyerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.
5. dakikada Torreira, ön alanda baskıyla topu kazandı ve top Icardi'ye geldi.
Icardi, Kerem'i topla buluşturdu. Milli futbolcu, ceza sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Hakem yorumcusu Erman Toroğlu gol sonrası "Bu golü hakeme yazıyorum" dedi.
Ancak Galatasaray'ın golü VAR'da incelendi ve Icardi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.