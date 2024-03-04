Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu. Derbide suçluyu buldu

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Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu. Derbide suçluyu buldu
Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçında tartışılan hakem kararlarını değerlendirirken çarpıcı bir açıklama yaptı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçında tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi.

Toroğlu, A Spor'daki programda Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'u da eleştirdi.

Beşiktaşlı Colley'in Barış Alper'le girdiği mücadelenin ardından VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kartla ilgili Toroğlu, "Karar doğru. Net kırmızı kart" dedi.

Toroğlu, Cenk Tosun'un Köhn'le mücadelesi sonrası yerde kalmasını ve penaltı beklemesini de şöyle değerlendirdi:

"Evet. Orada bir çekme var. Ama hakem bu penaltıyı verse ağır olur. Biraz fazla olur. Ben verilmemesinden yanayım."

Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ile Al Musrati için de şu ifadeleri kullandı:

"Fernando Santos, Beşiktaş'ın hocası olamaz. Süper Lig'de alt sıra takımları çalıştırabilir. Al Musrati'ye gelince... 12 milyon euro verilmiş ama Al Musrati gibi oyuncu Türkiye'de çok var."

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