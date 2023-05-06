Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan'a sert sözler: Bu büyük hata

Erman Toroğlu, Antalyaspor Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'ı çok sert bir şekilde eleştirdi.

Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan'a sert sözler: Bu büyük hata

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, A Spor'daki programda maçtaki pozisyonları şöyle değerlendirdi:

- 22. dakikada Fernando'nun Gedson'a yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart: Doğru karar.

- 31. dakikada Antalyaspor'un faul atışında Fernando'nun hakemin başlatma kararını vermeden atışı kullanması. Mete Kalkavan'ın oyunu durdurması ve atışı tekrarlatması: Hakemler şunu söylüyor genelde. "Düdüğümü bekle, öyle at." Şimdi ya arkadaşım adama topu verdin. Lüle lüle saçlarınla. Saçını düzeltti. Bak şimdi ne yapıyor? Fernando'ya ne anlatıyor? Oraya köpük koydu, buraya köpük koydu. Sarıya gidecekti. Allah dedi bunun sarısı var dedi. Eli sarıya gitti de eline köpük geldi hocam. Bunun sarı olması lazım. Sarısı da vardı. Net kırmızı kart olması lazım Antalyasporlu futbolcuya. Hani sarı, hangi kırmızı?

- 54. dakikada Aboubakar'ın attığı gol. Burada Antalyasporlu savunmacılar birbiriyle kucaklaşıyor. Aboubakar da golü atıyor. Sen kucaklaşırken adamı böyle öperler işte!

- 73. dakikada Aboubakar Ömer mücadelesi. Aboubakar'ın yerde kalıp penaltı itirazı yapması: Kırmızılı oyuncu bir hareket yapıyor arkadan Beşiktaşlı oyuncuya. Beyazlı oyuncu (Aboubakar) pozisyonu hissediyor. Arkadan hafif bir yükleme yapıyor. Yükleme yaptığı anda ayaklar nerede? Yerde. Aboubakar fizikli adamsın. Bunlara sığınma. Aboubakar bu penaltıyı senin aleyhine verirse evet dersen vereyim.

- 80. dakikada Gedson'u ceza alanına girken Bünyamin tarafından düşürülmesi. Sarı kart görmesi. VAR uyarısı sonrası kırmızı kartın çıkması: Beyazlı giderken operasyon yapıyor kırmızılı. Kaleye çapraz bir pozisyon. Kırmızılı düşürmese diğer arkadaşı beyazlıyı yakalayabilir mi? Yakalayamaz. Hakem sarıyı veriyor. Sonra VAR çağırıyor. Sonra diyor ki sarı iptal, kırmızı diyor. Bu bir hakem için siyah beyaz hata. Bu hakem Giresun İstanbulspor maçında yine aynı hatayı yapıyor. Yine VAR çağırıyor. Bunlar büyük hata. Puan düşürürür. Kendi arkadaşları kurmuşlar bu hakemlere maç veriyorlar. Gençler dışarda kalıyor. Bunu görüp de veremiyorsan o zaman çıkma maça. Bunu göremezsen hangisini göreceksin abi? Bir hafta evvel yapıyorsun hatayı yine maça veriyorlar seni. Nasıl bunlar maç alıyor, nasıl alamıyorlar?

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