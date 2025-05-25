Erman Toroğlu'ndan Osimhen sözleri

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz belli olmadı.

"İNGİLTERE'DE İTALYA'DA DAYAK YERSİN"

Yorumcu Erman Toroğlu Suudi Arabistan'dan Osimhen'e gelen astronomik teklifi değerlendirdi. Toroğlu "Bu sene bitti. Seneye Muslera ile Osimhen olmadığından Galatasaray ne olur. Yerine alınacak oyuncular tutar mı? Toprak kabul etmiyor meyve vermiyor. Arabistan'da gelen teklif için gidebilir. Yaşı genç, 26. Ama hocam, 150 milyon Euro'yu İngiltere'den, İtalya'dan alamazsın.

Bir de dayak yersin; sahanın içinde tekme yersin, sakatlanırsın falan... Orada kimse sana dokunamaz. Ronaldo'ya da kimse dokunmuyor. 45 milyon Euro'yu torbaya koyarlar. İtalya'da maliye adamın ümüğünü sıkar." ifadelerini kullandı.