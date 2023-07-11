Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, SkySpor Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Hatayspor açıklamalarına sert tepki gösterdi.

''NASIL İNSANSINIZ SİZ''

Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in Hatayspor ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine, "İnanamadım, bu adam bir de öğretmen. Depremde Şenol Güneş’in ailesi orada olsaydı; karısı, çocukları, akrabaları aynı cümleleri eder miydi. Nasıl insansınız siz? Her şeyiniz para mi sizin ya, her şeyiniz dolar mı, Euro mu ya? Lan sizde şu kadar insanlık yok mu ya?" dedi.

''LAN ŞENOL GÜNEŞ''

"Ya adam uzatmada gol attı ben gördüm, sarmaş dolaş kutladılar. Adam sabah İngiltere’ye gidecekti, adamın cenazesini götürdüler. Sen ne söylüyorsun Şenol Güneş? Akıl veriyor ya, onlar nerede idman yapıyorlarmış. Senin Allah muhafıza çocuklarından biri olsaydı orada aynı cümleyi söyler miydin lan Şenol Güneş. Lan Şenol Güneş diyorum bak ne kadar net."

''MAHKEMEYE VER LAN BENİ''

Konuşmasını sürdüren Erman Toroğlu "Yazık ya orada neler oldu biliyor musun? Bana anlatıyorlar. Bazen ağladım anlattıklarında. Ayıptır ya, her şeyi para mi görüyorsunuz ya? Yürüyün gidin adam değilsiniz ya. Hadi mahkemeye ver lan beni. Adam değilsin lan, bunu söyleyen adam değil. Burada bile ağlayasım geliyor. Orada ne kadar insan öldü." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, geçen günlerde yaptığı açıklamada Hatayspor ile ilgili, "Bu takımlar şimdi Riva’da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman. Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama büyük tepki çekmişti.