Erman Toroğlu'ndan Süper Kupa maçı sonrası flaş açıklama. Neden korktuğunu anlattı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle tatil edilen Süper Kupa maçının ardından konuştu.

Toroğlu, A Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

- Rezalet bu. Türk futbolu bu duruma düşmemeliydi. Bu durumdan hiç kimse kendini kurtaramaz. Altını çizerek söylüyorum hiç kimse masum değil.

- Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hayırlı olsun, Türk futbolunun zaten içine edilmişti, iyice ettiniz. Kimse kendini bu olaydan soyutlayamaz. Bu olay filmin sonudur. Kusura bakmayın, bu benim görüşüm.

- Bu olaylar benim için sürpriz değil. Kan çıkmasın, daha dur, ölü vermeyelim. Bu daha hikaye. Bu iş daha devam edecek, Allah muhafaza.

- İş bitmiş, duman olmuş, çekin gidin, yeni bir şey görelim. Federasyondakiler hala 'Belki kalırım' diye kovalıyorlar.

- Bundan sonrası çok daha tehlikeli. Bundan sonra maçlarda deplasmanlarda polis ve askeri güçler falan lazım. Ciddi söylüyorum, şaka değil. Artık askersiz oynayamazsın. Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gidiyorsan 1. Ordu teyakkuza geçecek. Şaka gibi. Bunun arkası daha kötü, korkuyorum.

- Bu işler çocuk oyuncağı değil. TFF, bu senin oyuncağın da değil. Altında kalırsınız. Hala önce EURO 2024'e gitmeyi düşünüyorsunuz. Gidin de yeni bir sayfa açalım.

