Erman Toroğlu'ndan Uğurcan Çakır'a olay sözler

Karşılaşmanın ardından Ekol TV ekranlarından konuşan Erman Toroğlu “Galatasaray daha iyi kaleci alacağım derken Fener kaptı götürdü. Uğurcan kötü kaleci değil ama Muslera’dan daha iyi bir kaleci mi? Hayır. Galatasaray’ın Muslera gibi ya da ondan daha iyi bir kaleci alması gerekiyordu.

Galatasaray yürüyordu. Eyüp, Arda'nın zamanındaki Eyüp değil. Barış oyuna girdikten sonra Galatasaray hareketlendi. Barış Alper Yılmaz biraz ateşleme yaptı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için bu paraları verdi. Orada başarılı olamazsan bu paraları Türkiye’de niye veresin? Eyüpspor maçında oynadığın futbol hikaye.

"YARDIMCI HAKEMİN BAYRAK KALDIRMASI ENTERESAN"

Eyüpspor’un 52.dakika da attığı gol Sara'dan gittiyse ofsayt değil. Önce Umut'a çarpıp sonra Sara'ya değdiyse ofsayt. Ama yardımcı hakemin burada bayrak kaldırması da enteresan” ifadelerini kullandı.