Erman Toroğlu'ndan Uğurcan Çakır'a olay sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'ndan Uğurcan Çakır'a olay sözler

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken Erman Toroğlu maçı değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından Ekol TV ekranlarından konuşan Erman Toroğlu “Galatasaray daha iyi kaleci alacağım derken Fener kaptı götürdü. Uğurcan kötü kaleci değil ama Muslera’dan daha iyi bir kaleci mi? Hayır. Galatasaray’ın Muslera gibi ya da ondan daha iyi bir kaleci alması gerekiyordu.

Galatasaray yürüyordu. Eyüp, Arda'nın zamanındaki Eyüp değil. Barış oyuna girdikten sonra Galatasaray hareketlendi. Barış Alper Yılmaz biraz ateşleme yaptı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için bu paraları verdi. Orada başarılı olamazsan bu paraları Türkiye’de niye veresin? Eyüpspor maçında oynadığın futbol hikaye.

"YARDIMCI HAKEMİN BAYRAK KALDIRMASI ENTERESAN"

Eyüpspor’un 52.dakika da attığı gol Sara'dan gittiyse ofsayt değil. Önce Umut'a çarpıp sonra Sara'ya değdiyse ofsayt. Ama yardımcı hakemin burada bayrak kaldırması da enteresan” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Sergen Yalçın, Gökhan Sazdağı ve Cengiz Ünder transferlerini anlattı
Sergen Yalçın, Gökhan Sazdağı ve Cengiz Ünder transferlerini anlattı
Bahçeli eldivenleri neden giydi? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
Bahçeli eldivenleri neden giydi? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
Erman Toroğlu'ndan Uğurcan Çakır'a olay sözler
Erman Toroğlu'ndan Uğurcan Çakır'a olay sözler
Gecenin kahramanı Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın sözleri!
Gecenin kahramanı Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın sözleri!
Karşı yola geçen tır, başka bir tıra çarptı: 2 yaralı
Karşı yola geçen tır, başka bir tıra çarptı: 2 yaralı