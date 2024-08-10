Erman Toroğlu'nun son görüntüsü şoke etti

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maç ile başladı.

GALATASARAY GALİBİYET İLE BAŞLADI

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 80. Dakikada Mauro Icardi (P) ve 90. Dakikada Batshuayi attı. Hatayspor’un golü ise 52. Dakikada Joelson Fernandes attı.

ERMAN TOROĞLU'NUN YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

Mücadelenin ardından yeni kanalında karşılaşmayı yorumlamak için kameralar karşısına geçen Erman Toroğlu yeni tarzı ile görenleri şaşkına uğrattı.

Saçlarının rengini açtıran ve tel ile arkaya doğru atan Toroğlu’nu görenler tanıyamadı.

Toroğlu’nun bu imajı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi.

DİZİ KARAKTERLERİNE BENZETTİLER

Kullanıcılar ayrıca Erman Toroğlu'nu bu yeni imajıyla bazı dizi karakterlerine benzetti. Kimileri Toroğlu için Yaprak Dökümü'ndeki "Hayriye"ye benzemiş derken kimileri ise Selena dizisindeki "Yüce Honos"a benzediğini dile getirdi.