Ermenilerden küstah sözde 'soykırım' provokasyonu. Türk Bayrağı yaktılar

Ermenistan’da ‘sözde soykırım’ yalanı için Ermenistan’da toplanan vatandaşlar Türk bayrağı yaktılar.

Ermenilerden küstah sözde 'soykırım' provokasyonu. Türk Bayrağı yaktılar

Editör: Özge Ceren Çimen

Her yıl 24 Nisan'da Ermeni vatandaşlar ve Ermeni lobileri tarafından algı yönetimi yürütülerek, provokasyonlar yapılıyor.

Yaşanan bu provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Ermenistan’da sözde 'soykırım' yalanının yıldönümü vesilesiyle gösteri düzenleyen çok sayıda Ermeni, Türk Bayrağını ateşe verdiler.

Erivan’da düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi sözde 'soykırım’ yalanını anmak içi bir araya gelirken büyük bir provokasyona da imza attılar. Kalabalık grup yanlarında getirdiği Türk bayrağının yanı sıra Azerbaycan Ulusal Bayrağı’nı da ateşe verdiler.

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