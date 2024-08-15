Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Kaynak: İHA
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerin Azerbaycan'ın Nahcivan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini bir kez daha hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad ilinin Genze yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Bakanlık, Azerbaycan birliklerince açılan ateşe karşılık verildiği aktarıldı.

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