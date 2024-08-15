ABD, Rusya’yı göstererek Türkiye’yi kuşattı!

“Eski ABD Savunma Bakanlığı danışmanı Emekli Albay Macgregor, Judging Freedom adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de PKK ve diğer örgütleri silahlandırarak Türkiye'ye saldırmaları yönünde teşvik ettiğini söyledi” şeklindeki haberin uydurma olduğu söyleniyor ama ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde 100 bin kişilik PKK/YPG ordusu kurduğu bir gerçek... Burnumuzun dibindeki gerçeği görmek için bunu ABD’den birisinin açıklamasına gerek yok.

Daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kuzey Suriye'de, eğer 30 bin TIR silah, mühimmat, araç-gereç Irak üzerinden buraya sokuluyorsa, acaba 'ben dünyanın en güçlüsüyüm' diyenler bunu neyle izah edecekler, bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler?” dememiş miydi?

Yani üç PKK/YPG'liye bir TIR silah ve teçhizat düşüyor!

Peki bu silahlar çok fazla değil mi?

Strateji uzmanı Nejat Eslen bu konuda, "ABD burada, 'pre positioning' yani 'önceden depolama' uyguluyor. Soğuk Savaş döneminde NATO ülkelerinde yaptıkları buydu. Gerekirse, kendi ordusu ile müdahale edebilmek için önceden silah ve teçhizat yığınağı yapmak. Bunu uyguluyorlar." demişti...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum” demiş ve SİHA’ların kullanıldığı hava operasyonları başlamıştı. ABD, ordusu, Türk SİHA’larından birini düşürmüş ve böylece operasyon sona ermişti!

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ABD, sadece Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden değil, Ege’den, Girit adasından, Yunanistan sınırına 20 kilometre mesafeden yani Dedeağaç’tan da Türkiye’yi kuşatmış durumda. Balkan ülkelerinin stratejik yerlerinde ABD üsleri var. Şimdi bu kuşatmaya Doğu’da Zengezur koridorunun da eklendiği bildiriliyor.

Milliyet’ten Hüseyin Narin’in haberine göre ABD ordusu Temmuz 2024'te Eagle Partner tatbikatı için Ermenistan'a çıkarma yaptı. ABD ordusunun resmî internet sitesinde Ermenistan'da çekilmiş onlarca fotoğraf yayınlandı. Fotoğraflarda Amerikan askerlerinin Ermenistan askerlerine silah eğitimi verdiği, iki ülke bayraklarının önünde poz verildiği görüldü.

Azerbaycan basını, Temmuz ayında gerçekleşen tatbikatın bitmesine rağmen ABD'nin Ermenistan'a ek asker gönderdiğini ve birliklerin özellikle stratejik önemi yüksek Zengezur bölgesine konuşlandırıldığını aktardı.

Zengezur bölgesinde kontrol Rus ordusuna bırakılmıştı. Rus ordusunun bulunduğu yerde ABD ordusunun konuşlanması mümkün olabilir mi?

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Zengezur’daki durum net değil ama görev süresinin sonuna doğru İstanbul’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye ile Rusya arasında devam eden ticari faaliyetlere ilişkin meselelerin ABD için “endişe” olmaya devam ettiğini belirterek bu faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini Türk yetkilere anlatacaklarını söyledi!

Flake, ayrıca ABD'nin, “Türkiye'den Rusya'ya giden ABD yapımı askerî teçhizat” konusunda da kaygılarının devam ettiğini belirterek Ankara'yı bu ihracatı önlemek için iş birliğini artırmaya çağırdı ve “Buradaki temaslarımızla konuştuğumuzda, maksadımızın Rusya'nın savaş yapma kabiliyetinin engellenmesini sağlamak olduğunu vurgulayacağız.” dedi.

Flake, Washington ve Ankara'nın münasebetlerinin 'uzun zamandır olmadığı kadar iyi bir noktada' olduğunu düşündüğünü de belirtti.

Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle bir araya gelen ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod de daha sonra ABD basınına verdiği demeçte Türkiye'nin ABD menşeli çiplerin ve Rusya'nın askerî operasyonları için kritik olan diğer parçaların ticaretini durdurması gerektiğini söylemişti.

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ABD, Türkiye’yi Karadeniz’e sınırı bulunan Bulgaristan ve Romanya’dan da kuşatmıştır ama bununla yetinmemekte, Kanal İstanbul ile Montrö’yü aşarak, Karadeniz’in tamamında savaş gemileri filosu bulundurmak istemektedir. Böylece kuşatmayı dört bir taraftan tamamlamaya çalışıyorlar. Bütün bu üslerin, füzelerin, savaş gemilerinin, uçakların ve tankların, Türkiye’yi değil Rusya’yı kuşatmak için olduğunu söyleyenler de var... Olabilir ama Rusya bahanesiyle Türkiye’nin de kuşatıldığını görmek gerekiyor.