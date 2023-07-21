Ermenistan Başbakanı Paşinyan ‘Yeni bir savaş ihtimali yüksek’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni bir barış anlaşmasının yapılamaması durumunda yeni bir savaşın yüksek olasılık olduğunu belirtti. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın arabuluculuk yaptığı görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmamış durumda.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yeni bir barış anlaşması imzalanmaması ve iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmaması halinde yeni bir savaşın çok muhtemel olduğunu dile getirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Paşinyan, tansiyonun düşmediği bir ortamda olduklarını ifade etti.

Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca Azerbaycan'ı "soykırım" yapmakla suçladı ve Karabağ'daki sorunun devam eden bir soykırım sürecinden kaynaklandığını savundu.

Karabağ'da yaşanan soruna ilişkin konuşan Paşinyan, "Biz bir soykırım hazırlığından değil, devam eden bir soykırım sürecinden bahsediyoruz" dedi.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorununun çözümü için arabuluculuk yapıyor. Ancak şu an için yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı.

Karabağ sorunu, bölgede uzun süredir süren bir çatışmanın parçası olarak önemini koruyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni savaş uyarısı, tansiyonun halen yüksek olduğunu gösteriyor.