Ermenistan Karabağ’dan ayrılan Ermeni sayısını açıkladı

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından 42 bin 500 Ermeni Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan’a geldi.

KAYNAK: İHA
Ermenistan Karabağ’dan ayrılan Ermeni sayısını açıkladı

Azerbaycan’ın Karabağ’daki yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Ermeniler gönüllü olarak yaşadıkları alanları terk ediyor. Ermenistan tarafından bugün yapılan açıklamada, şu ana kadar 42 bin 500 Ermeni’nin Karabağ’dan ayrıldığı kaydedildi. Bölgeden ayrılan Ermenilerin, Karabağ’dan Ermenistan’a giden yolda uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından masaya oturmak zorunda kalan Ermeni tarafı, silah bırakmayı ve silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etmişti. Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk etmeye başlamıştı. Azerbaycan, yasadışı Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra, bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açarak Ermenilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamıştı.

İlgili Haberler
Azerbaycan ordusu Karabağ'daki antiterör operasyonunda 192 şehit verdi
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Azerbaycan polisi, Ermeni kadına elleriyle su içirdi
Azerbaycan polisi, Ermeni kadına elleriyle su içirdi
Azerbaycan ordusu Karabağ'daki Ermeni tabelalarını kaldırıyor
Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı