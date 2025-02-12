Ermenistan Meclisi, AB üyeliği için ilk adımı attı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ermenistan Meclisi, AB üyeliği için ilk adımı attı

Ermenistan Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği üyeliği için hazırlanan yasa tasarısını 63 lehte, 7 karşı oyla kabul etti. Yasa, Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın onayı sonrası yürürlüğe girecek. Başbakan Paşinyan ise sürecin referandumla olacağını belirtti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Meclis'te yapılan oylamada, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılması hakkında" adlı yasa tasarısı 63 lehte, 7 karşı oyla kabul edildi.

Söz konusu yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın onayını müteakip yürürlüğe girecek.

PAŞİNYAN REFERANDUMA İŞARET ETMİŞTİ

Ermenistan Bakanlar Kurulu'nun 9 Ocak tarihli toplantısında, AB üyelik sürecine yönelik yasa tasarısının Meclis'e sunulmasına karar verilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, toplantıda Ermenistan'ın AB'ye katılımının kanun veya hükümet kararı yoluyla değil Ermenistan Anayasası'nda öngörüldüğü şekilde sadece referandum yoluyla mümkün olabileceğini açıklamıştı.

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