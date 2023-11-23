Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları 30 Kasım'da bir araya gelecek

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında, sınır belirleme komisyonunun sınır bölgesinde toplanması konusunda ön anlaşmaya varıldığını belirtti.

Badalyan, "Ön anlaşma uyarınca, 30 Kasım'da, Azerbaycan ile Ermenistan Arasındaki Devlet Sınırlarının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliği Komisyonu müteakip görüşmesi yapılacak." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, iki ülkenin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yerin seçilmesi veya sınırda bir toplantı yapılmasına karar verilmesi de dahil olmak üzere barış sürecini sürdürmekten sorumlu olduğu vurgulanarak "Ermenistan tarafına yeni gereksiz gecikmelerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz ve müzakereleri