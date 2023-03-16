Ermenistan'daemekli general hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Temyiz Mahkemesi, Haçaturov'un tutuklamasını isteyen savcılığın talebini kabul etti.

Mahkeme, kara para aklamakla suçlanan emekli general hakkında 2 aylık süreyle tutuklama kararı çıkardı.

Ermenistan Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emekli Tuğgeneral Haçaturov'un 2006-2010 yılları arasında adı açıklanmayan bir birliğin komutanlığını yaptığı esnada yasa dışı yollardan çok sayıda gayrimenkul edindiği ifade edilmişti.

Haçaturov, iddianamede, "resmi nüfuzunu kullanarak elde ettiği mülkleri üzerine geçirmek yoluyla kara para aklamakla" suçlanmıştı.

Ermenistan Başsavcılığının talimatıyla 20 Şubat'ta gözaltına alınan Haçaturov, savcılığın tutuklama talebine rağmen mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Başsavcılık da karara itiraz ederek, Ermenistan Temyiz Mahkemesine başvurmuştu. (AA)