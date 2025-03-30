Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracının bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Ermenistan askerleri bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam ve bu sabah Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait toplam 3 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait mevziler üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi. Bakanlık, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'ların Azerbaycan askerlerinin müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık aynı zamanda, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Gorus, Basargeçer ve Çemberek ili yönündeki mevzilerinden, Azerbaycan Ordusu'nun mevzilerine aralıklı olarak ateş açtığını da kaydetti.

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