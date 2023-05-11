Ermenistan'ın Azerbaycanla yeni bir savaşa hazırlandığı iddia edildi

Ermenistan'ın son sınır provokasyonundan sonra Azerbaycan ile yeni bir savaşa hazırlandığı yorumları yapıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycanla yeni bir savaşa hazırlandığı iddia edildi

Editör: İsa Karaarslan

Ermenistan'ın 1 Azerbaycan askerini şehit etmesinin ve son sınır provokasyonunun olası sonuçlarına ilişkin konuşan Milletvekili Ceyhun Mammadov, "Son olaylar Ermenistan'ın barışı değil savaşı düşündüğünü gösteriyor. Aslında Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın ABD'deki son toplantısının ve daha önceki görüşmelerin asıl amacı bölgede sürdürülebilir barışın tesis edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı röportajlarda sürekli olarak bu yönde mesajlar verdiğini görüyoruz.

Ancak bugün Kelbecer'de yaşanan son provokasyonlar, Ermenistan'ın barış istemediğini gösteriyor. Biliyorsunuz Brüksel'de Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bir araya gelmesi planlanıyor, ayrıca Rusya'nın arabuluculuğunda iki ülke yetkililerinin de görüşmesi planlanıyor. Ancak bu provokasyonla Ermenistan gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bahsedildiği gibi Ermenistan bir sonraki savaşa hazırlanıyor ve tüm faaliyetleri bu yönde tasarlanıyor. Ancak Ermenistan bu girişimlerin kendisini daha da zor duruma sokacağını bilmeli. Bugün Ermenistan ne kadar dünya kamuoyunu aldatmaya çalışsa da gerçek şu ki Erivan barış istemiyor ve taklit yapıyor. Bu da bölgede barış ve güvenliğin oluşmasına çok olumsuz etki ediyor. "İrevan, Azerbaycan'ın tüm provokasyonlarını kararlılıkla engelleyeceğini ve bu girişimlerden en büyük kaybedenin Ermenistan olacağını şimdiden anlamalı" ifadelerini kullandı.

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