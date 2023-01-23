24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Erol Bilecik: Fenerbahçe ince ince doğranmıştır

Erol Bilecik: Fenerbahçe ince ince doğranmıştır

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 23:12
Takip Et

Erol Bilecik'ten flaş açıklamalar: Fenerbahçe ince ince doğranmıştır

Erol Bilecik: Fenerbahçe ince ince doğranmıştır
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu.

Erol Bilecik yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Fenerbahçe, sahada ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi kabul edilebilir değildir. Hakemin yaptığı tutum, kabul edilebilir değil. Yarın geniş bir şekilde kendi içimizde değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız.

90 dakika oynanan oyunun hakemin yapmış olduğu bütün kararsızlık kabul edilebilir bir şey değil. Sosyal medyaya baktığınızda algı yönetimi devam ediyor. Bu şartlar altında hocamıza teşekkür ediyoruz. Maçı aldığımız için mutluyuz. Söyleyeceklerimiz bir hayli birikmiş şekilde.''

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1903 aşkı
23.01.2023 23:55
Şampiyon olmak için her yolun denendiği bir lig yaşıyoruz. Hakemler, TFF üzerinde baskı kurmak, medyada algı yaratmak, iki büyük takımın kollanması ve daha nice kirli yöntemlerin yaşandığı bir lig  
 
1903 aşkı
23.01.2023 23:48
Hani o meşhur yavuz hırsız meselesi.  
 
Ömer Tunçok
23.01.2023 23:19
Sayın Bilecik,70 yıllık Fenerbahçe'liyim son 5-6 senedir bu kadar ruhsuz futbolcular ordusuna tahammül etmekte güçlük çekiyorum.Ve biliyorum ki milyonlarca Fenerbahçe'li de aynı duyguyu yaşıyor!..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
2
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
3
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
4
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
6
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
7
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
﻿Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
﻿Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
﻿Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
﻿Sudan’ın güneyinde 4 kişinin öldüğü saldırının ardından acil durum ilan edildi
﻿Sudan’ın güneyinde 4 kişinin öldüğü saldırının ardından acil durum ilan edildi
﻿Sudan’ın güneyinde 4 kişinin öldüğü saldırının ardından acil durum ilan edildi
﻿Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi
﻿Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi
﻿Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi
﻿ABD'den İran'daki bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım
﻿ABD'den İran'daki bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım
﻿ABD'den İran'daki bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.