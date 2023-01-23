Erol Bilecik: Fenerbahçe ince ince doğranmıştır

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu.

Erol Bilecik yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Fenerbahçe, sahada ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi kabul edilebilir değildir. Hakemin yaptığı tutum, kabul edilebilir değil. Yarın geniş bir şekilde kendi içimizde değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız.

90 dakika oynanan oyunun hakemin yapmış olduğu bütün kararsızlık kabul edilebilir bir şey değil. Sosyal medyaya baktığınızda algı yönetimi devam ediyor. Bu şartlar altında hocamıza teşekkür ediyoruz. Maçı aldığımız için mutluyuz. Söyleyeceklerimiz bir hayli birikmiş şekilde.''