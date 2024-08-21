Erol Bulut Beşiktaş'ı havalara uçurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut Beşiktaş'ı havalara uçurdu

Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut Beşiktaş'tan Muleka'yı istiyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City lige kabus gibi bir başlangıç yaptı. İlk maçta Sunderland’e 2-0 ikinci maçta ise Burnley’ye 5-0 mağlup olan Cardiff City’de transfer harekatı hız kazandı.

ROTAYI SÜPER LİG'E ÇEVİRDİLER

İngiliz basınında çıkan haberlere göre çok yönlü ve hızlı bir kanat oyuncusu almak isteyen Cardiff City rotayı Süper Lig’e çevirdi.

EROL BULUT MULEKA'YI İSTİYOR

Teknik direktör Erol Bulut’un isteği doğrultusunda hareket eden Cardiff City Beşiktaş’tan Jackson Muleka için harekete geçti.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst'un planları arasında yer almadığı bilinen Muleka Samsunspor karşısında sadece 11 dakika forma giyerken Antalyaspor maçında ise kadroya alınmadı

PERFORMANSI

2 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen Muleka burada çıktığı 80 maçta 15 gol, 3 asist kaydetti.

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