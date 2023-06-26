Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut eski kulübü Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe’de takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu burada kiralık geçiren ve sözleşmesinde yer alan satın alma bedeli kullanılarak temelli olarak kadroya katılan Gustavo Henrique ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

TEK TALİP EROL BULUT DEĞİL
Vatan gazetesinin haberine göre geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’nin başına geçen Erol Bulut eski kulübü Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique’yi transfer etmek istiyor. Haberde ayrıca bir diğer Championship kulübü Hull City ile Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor’un da deneyimli stoper ile ilgilendiği belirtildi.

PERFORMANSI
Brezilyalı stoper sezon başında kiralık olarak katıldığı Fenerbahçe'de 23 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetmişti.

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