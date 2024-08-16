Erol Bulut yerle bir etti

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Erol Bulut yerle bir etti

Lig Kupası birinci turunda Cardiff City, Southampton'u 2-0 mağlup etti.

Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Lig Kupası birinci tur mücadelesinde Bristol Lovers ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti.

Cardiff City’ye galibiyeti getiren golleri 68. Dakikada Mark McGuinness ve 90+1’de Rubin Colwill kaydetti.

Tek maçlık eleme usulü kupada Cardiff City böylece adını bir üst tura yükseldi. Cardiff City’nin bir sonraki turdaki rakibi Southampton olacak.

Cardiff City - Southampton arasındaki mücadele 27 Ağustos Salı günü oynanacak.

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