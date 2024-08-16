Erol Bulut yerle bir etti

Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Lig Kupası birinci tur mücadelesinde Bristol Lovers ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti.

Cardiff City’ye galibiyeti getiren golleri 68. Dakikada Mark McGuinness ve 90+1’de Rubin Colwill kaydetti.

Tek maçlık eleme usulü kupada Cardiff City böylece adını bir üst tura yükseldi. Cardiff City’nin bir sonraki turdaki rakibi Southampton olacak.

Cardiff City - Southampton arasındaki mücadele 27 Ağustos Salı günü oynanacak.