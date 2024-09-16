Erol Bulut'un başı dertte

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Cardiff City Derby’ye konuk oldu.

Pride Park Stadyumu’nda oynanan mücadelede Derby rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 28. Dakikada Kenzo Goudmijn kaydetti.

1 PUANLA SONUNCULAR

Bu sonuç ile birlikte Erol Bulut ve öğrencileri ilk 5 haftada 4. Mağlubiyetini almış oldu. Ligde sadece 1 puanı bulunan Cardiff City son sırada yer alıyor.

GÖREVİNE SON VERECEKLER

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cardiff City yönetimi Erol Bulut’un görevine son vermeyi planlıyor.