Erol Bulut'un başı dertte

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Erol Bulut'un başı dertte

İlk 5 haftada sadece 1 puan toplayan Cardiff City'de yönetim Erol Bulut'un görevine son vermeyi düşünüyor.

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Cardiff City Derby’ye konuk oldu.

Pride Park Stadyumu’nda oynanan mücadelede Derby rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 28. Dakikada Kenzo Goudmijn kaydetti.

1 PUANLA SONUNCULAR

Bu sonuç ile birlikte Erol Bulut ve öğrencileri ilk 5 haftada 4. Mağlubiyetini almış oldu. Ligde sadece 1 puanı bulunan Cardiff City son sırada yer alıyor.

GÖREVİNE SON VERECEKLER

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cardiff City yönetimi Erol Bulut’un görevine son vermeyi planlıyor.

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