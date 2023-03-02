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Erol Evgin 54 yıllık sanat hayatına sevdiklerini ekledi

Usta sanatçı Erol Evgin yeni bir albüme imza attı. Dillerden düşmeyen eserleri akustik versiyonuyla seslendirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:59
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Erol Evgin 54 yıllık sanat hayatına yeni bir albüm ekledi

Erol Evgin 54 yıllık sanat hayatına sevdiklerini ekledi
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Sanatçı Erol Evgin “Sevdiklerim 2” isimli albümünü müzik severlerle buluşturdu. Sevdiklerim iki albümünde Sezen Aksu’dan, Aşkın Nur Yengi’ye, Pinhani’den Ahmet Kaya’ya pek çok sanatçının unutulmaz şarkılarına yer verildi.

Erol Evgin 54 yıllık sanat hayatına bir yeni albüm daha ekledi. Sevdiklerin 2 isimli albümünde toplam 14 eser var. Bunlardan 11’i geçmişten günümüze oluşan nadide eserler. Diğer üç eser ise dinleyicilerle ilk kez buluşacak. Usta sanatçı Erol Evgin albüm hazırlığı sürecinde eserleri seçerken titizlikle çalıştığını söylüyor.

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