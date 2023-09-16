Erol Evgin nikah tazelemeye çağırdı

Erol Evgin, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserine arka arkaya söylediği “Sevdan Olmasa” ve “Rüya” isimli şarkılarıyla başladı.

İzleyenlere "Hoş geldiniz" dedikten sonra Evgin “Çağdaş Türk kadınının simgesi Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının bir nikah salonunda da yaşayacak olması büyük bir değerbilirlik” dedi. Saylan’ı anmasının ardından geceye katılan sevenlerine seslenerek “Sevgili Ankaralılar; artık bu güzel salonda nikah tazelersiniz” sözleriyle güldürdü.

Gece Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, Erol Evgin’e çiçek takdiminin ardında hep bir ağızdan söylenen “Sevdan Olmasa” şarkısı ile son buldu.