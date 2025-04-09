Erol Evgin'den iktidara çağrı! İmamoğlu protestolarında 296 genç tutuklanmıştı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra binlerce genç, tutuklanma kararına tepki göstermek için eylemlere katılırken, yapılan protestolarda bazı üniversite öğrencileri gözaltına alındı.

EROL EVGİN'DEN TUTUKLANAN GENÇLERE DESTEK

Gençlerin tutuklanmasının ardından birçok kesimden gençlere destek gelirken, bazı ünlü isimler de gençler için destek paylaşımlarında bulunmayı sürdürüyor.

Ünlü şarkıcı Erol Evgin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, 296 gencin serbest bırakılmasını istedi.

"GÖZLERİNDEKİ IŞIĞI SÖNDÜRMEYELİM"

Evgin, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Çocukların avuçlarında

günlerimiz sıra bekler

Günlerimiz tohumlardır

avuçlarında çocukların

Çocukların avuçlarında yeşerecekler…” der, Nazım Hikmet

Büyük Önder Atatürk ise gençlere güvenini; “Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz” cümleleriyle ifade etmiştir.

Ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin; hak, hukuk ve adalete olan inançlarını ve heyecanlarını sarsmayalım, gözlerindeki ışığı söndürmeyelim. Demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanan ve halen tutuklu bulunan 296 gencimizi serbest bırakalım.”