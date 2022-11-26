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Erol Evgin’in adı okuduğu sınıfa verildi

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, geçtiğimiz gün 1958-1965 yılları arasında 7 yıl öğrenim gördüğü okul olan İstanbul Erkek Lisesi’ndeydi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:58
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Erol Evgin’e sürpriz! Adı okuduğu sınıfa verildi

Erol Evgin’in adı okuduğu sınıfa verildi
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“Erol Evgin Salonu” adı verilen çok amaçlı dersliğini açılışı için İstanbul Erkek Lisesi yönetimi ve öğrencileriyle bir araya gelen Erol Evgin, dersliğe öğrencilerin hep bir ağızdan söylediği “Söyle Canım” isimli şarkısı eşliğinde girdi.

Duygu dolu anlar yaşayan sanatçı “Beni çok duygulandırdınız. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


 
Erol Evgin, okul müdürü Hüseyin Sarı’ya, adı verilen dersliğe asılmak üzere,  kendi yaptığı bir tabloyu hediye etti.

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