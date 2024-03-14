Erol Mütercimler’in 31 Mart kehaneti: İki parti çok ciddi bir sürpriz yapacak

Araştırmacı Yazar Erol Mütercimler, Sözcü TV’de İpek Özbey’in sunduğu Karşı Karşıya programına konuk oldu.

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mütercimler, Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin çok ciddi sürpriz yapacağını iddia etti.

“ZAFER PARTİSİ İLE YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇOK CİDDİ SÜRPRİZ YAPACAK”

“Daha ilginç bir gözlemim var” diyen Mütercimler, “Zafer Partisi yükseliyor. Bursa’da da… Çok enteresan. İstanbul, yalnızca Ankara değil. Benim anladığım kadarıyla Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi çok ciddi bir biçimde sürpriz yapacak. Eğer tabi Yeni Refah Partisi çizgisini korursa. İstanbul Tuzla’da da Akın Gürkan, Zafer Partisi’nin adayı inşaat mühendisi, zaten oranın çocuğuymuş” ifadelerini kullandı.

“CHP TEŞKİLATI TİP ADAYINA OY VERİYOR”

CHP’nin İstanbul’un birçok ilçesinde adaylar konusunda yanlış tercihlerde bulunduğunu savunan Mütercimler, “Orada da AKP’nin adayına ciddi tepki var. Hep diyorum CHP orada yanlış yaptı. Orada gösterdiğin adayı Maltepe’de göstersene sen… Sana iki seçim olumsuz sonuç göstermiş Adıgüzel’i ödüllendirmek için aday gösteriyorsun. Ne diyeyim ben. Adalar’ın problemi anormal büyük. Özgür Özel’e sesleniyorum. CHP teşkilatı Türkiye İşçi Partisi’nin adayına oy veriyor” dedi.