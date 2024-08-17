Ersan Parlatan affını istedi

Kaynak: İHA
Ersan Parlatan affını istedi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Bandırmaspor yenilgisi sonrası, “Herkesten özür diliyoruz ama bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. Daha iyi yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz” ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, maça baskılı ve iyi bir oyunla başladıklarını söyledi. İlk yarıda karambol sonucu bir gol yediklerini belirten Parlatan, takımının girdiği pozisyonları değerlendirememesi nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

''HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ''
Parlatan, “Bir duran top sonrası buradan mağlubiyetle ayrılmak, kendi taraftarlarımız önünde, elimiz boş buradan çıkmamız bizim adımıza ve taraftarlar adına tabii ki üzücü. Herkesten özür diliyoruz ama bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. Daha iyi yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah hep birlikte daha fazla çalışıp, hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi sonuçlar alacağımızı umut ediyorum” diye konuştu.

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