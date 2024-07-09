Ersan Şen pişman. Eylem Tok ve oğlunu 'Anlaşırsak savunurum' demişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersan Şen pişman. Eylem Tok ve oğlunu 'Anlaşırsak savunurum' demişti

Ceza avukatı Ersan Şen, Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un davası için şartlarda anlaşırsak davayı alabilirim açıklaması yapmıştı. Şen katıldığı son yayında bu sözleri söylediği için pişman olduğunu, bu kadar tepkiyi beklemediğini açıkladı.

İstanbul’da Mart ayında ehliyetsiz ve aşırı hızla kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran Annesi yazar Eylem Tok hakkında “Şartlarda anlaşırsak davasını alırım” açıklamasını yapan Avukat Ersan Şen pişman olduğunu itiraf etti.

Katıldığı canlı yayında davayı alabileceğini açıklayan Şen, hem bu sözleri sarf etmesi hem de mimikleri ile kamuoyundan büyük bir tepki toplamıştı.

Şen, sözlerinin devamında herkesin savunulmaya hakkının olduğunu ve insanların da avukatları ile özdeşleşmemesi gerektiğini açıklamıştı.

PİŞMAN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Eylem Tok hakkında açıklamaları ile tepkileri toplayan Şen, katıldığı son yayında bu defa pişman olduğunu ifade eden Şen, Kübra Par’ın sorusu üzerine insanların bu kadar tepki göstereceğini tahmin edemediğini söyledi.

Kübra Par Şen’e yönelik: “Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?” sorusunu sordu.

Şen’in pişman olduğunu açıkladığı cevabı şu şekilde oldu:

“Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın.

İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz.

Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karşılaşacağımı bilseydim yorum yapmazdım.”

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