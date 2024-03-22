Ersen Martin sessiz sedasız uğurlandı. Gözler onları aradı

2020 yılında yaşadığı kalp krizi sonucu aort damarında meydana gelen yırtık nedeniyle uzun süre yoğun bakım tedavisi gören Ersen Martin, 10 Mart’ta entübe edildi.

Devam eden sağlık sorunları nedeniyle 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü vefat etmişti.

Spor dünyası ve hayranları, Martin’in ölüm haberinin ardından yas tuttu.

Ersen Martin’in cenazesi, Bornova Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Halife Ömer Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Futbol Dünyasından Katılım Azlığı Martin’in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna, Mustafa Özkan, Cüneyt Dumlupınar, Erhan Çelenk, Şakir Özkayımoğlu, Kemal Aslan ve Martin’in diğer arkadaşları katıldı.

Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok kulüpte forma giymiş, A Milli Takım ile ülkemizi temsil etmiş olan Martin’in cenazesine futbol camiasından beklenenden az katılım oldu.

Ersen Martin’in cenazesi, Işıkkent Mezarlığı’na defnedildi.