Ersin Destanoğlu'na adadan teklif

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Ersin Destanoğlu'na adadan teklif

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na İngiltere Championship ekibi Watford talip oldu.

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu yuvadan uçabilir. Sky Sports'ta yer alan habere göre; İngiltere Championship ekibi Watford, genç kaleci için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulundu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kaparken genç kaleci için Watford devreye girdi. Sergen Yalçın döneminde kalenin tek eldiveni olan Ersin Destanoğlu sonrasında kaleyi Mert Günok'tan alamamıştı. Ara transfer döneminde genç oyuncunun İngiltere'ye transferi gerçekleşebilir.

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