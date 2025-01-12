Ersin Destanoğlu'na adadan teklif

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu yuvadan uçabilir. Sky Sports'ta yer alan habere göre; İngiltere Championship ekibi Watford, genç kaleci için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulundu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre bu sezon Beşiktaş'ta 4 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 7 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kaparken genç kaleci için Watford devreye girdi. Sergen Yalçın döneminde kalenin tek eldiveni olan Ersin Destanoğlu sonrasında kaleyi Mert Günok'tan alamamıştı. Ara transfer döneminde genç oyuncunun İngiltere'ye transferi gerçekleşebilir.