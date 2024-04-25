Ersin Düzen çok fena yakalandı. Ne yapacağını şaşırdı

Sports Digital'de yayın yapan Ersin Düzen, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştırması yaparken tuttuğu takımı ağzından kaçırdı.

Düzen Fenerbahçe'de yönetimin değişmesi gerektiğini söyledi. "6 yıldır Fenerbahçe'de bir başarısızlık var" diyen Ersin Düzen şöyle konuştu:

Bunu artık TFF, MHK veya hakemlerle açıklayamazsın. Ligden çekilmek için yapılan Genel Kurula herkes yönetimi desteklemek için gitmedi, kulübünün yanında oldu. Yani bu başarısızlık, kaos ortamını Galatasaray'da açıklayamazsın. Sen orada 6 yılda sadece 1 Türkiye Kupası alacaksın iddia ediyorum bu süre zarfında 2 kere başkan değişirdi. Yok çünkü artık bahanen kalmadı. Hadi Türkiye'ye kulp taktın, Avrupa'da kendinden daha düşük bütçeli takıma yenildin.

AĞZINDAN FENA KAÇIRDI

Ersin Düzen konuşmasının devamında Galatasaray’dan bahsederken Galatasaray diyerek devam ederken Fenerbahçe’den bahsederken ise “Biz” demesi kameralara yansıdı.

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