Ersun Yanal aradığını dağların arkasında buldu

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor ile anlaşmaya varan Ersun Yanal elini çabuk tuttu.
Hiç vakit kaybetmeden kadro planlamasına başlayan deneyimli teknik adam transferdeki ilk hedefini belirledi.
HEDEF KASONGA
Diyarbakır ekibinin Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile sözleşmesi sona eren Kabongo Kasonga için harekete geçtiği iddia edildi.
Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen yıldız golcünün de Amedspor'a sıcak baktığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Sakaryaspor formasıyla 30 maça çıkan 29 yaşındaki Kongolu yıldız 8 gol kaydetti.
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