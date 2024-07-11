Ersun Yanal Arda Turan ile anlaştı

Süper Lig'in yeni temsilcisi Eyüpspor, tecrübeli sağ bek oyuncusu Mehmet Murat Uçar'ın takımdan ayrıldığını

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca gösterdiği performans ve takımımızın Süper Lig'e yükselmesindeki katkılardan dolayı Mehmet Murat Uçar'a minnettarız ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Murat Uçar'ın kariyerindeki yeni sayfa da açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, 32 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile anlaşmaya vardığını ve takıma dahil ettiğini bildirdi.

YANAL İSTEDİ ARDA TURAN ONAY VERDİ

Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği Mehmet Murat Uçar'ın transferine Arda Turan'ın onay verdiği öğrenildi.

Vestel Manisa ve A Milli Takımdan Ersun Yanal'ın öğrencisi olan Arda Turan'ın Mehmet Murat Uçar'a gereken kolaylığı sağladığı ifade edildi.

32 yaşındaki sağ bek, Eyüpspor forması altında iki sezon süresince 64 resmi maçta sahaya çıkarken, 11 asist yapmasına rağmen gol atma başarısı gösterememişti.