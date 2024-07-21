Ersun Yanal Diyarbakır'ı ayağa kaldırdı

Arif Aydın Kaplan
Ersun Yanal Diyarbakır'ı ayağa kaldırdı

Amedspor'da Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi sonrası sponsorlar Diyarbakır ekibiyle anlaşmak için adeta sıraya girdi.

Süper Lig hedefiyle hem kamp hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor'a, Diyarbakır'dan üç marka sponsor oldu.

Şampiyonluk sonrası Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Amedspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kamp ve transfer süreçleri sürerken, yeni yönetim de sponsor arayışlarını ve gelen teklifleri değerlendiriyor.

Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından gözler de sponsorlara çevrilmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken forma sponsoru olan Hacıbaba Pastaneleri'nin yeni sezonda sponsor olmayacağı belirtilmişti.

Süper Lig hedefi doğrultusunda yeni bir iletişim stratejisi uygulayan Amedspor yönetimi, 1. Lig için gelen sponsorluk tekliflerini inceliyor. Amedspor'un Kocaeli Kartepe'deki kampında transfer edilen futbolcular için kurulan transfer masasına Diyarbakır'dan üç marka sponsor oldu.

MASAYA OTURDULAR

Diyarbakır'ın ulusal markaları Jiber, Oto Seç ve Genesis Hastaneleri, Amedspor'a destek olmak için transfer masasına sponsor oldular.

Reklam ve sponsorluk anlaşmalarından Amedspor markasına ciddi bir gelir elde etmeyi hedefleyen kulübün, yeni bir reklam ve iletişim organizasyonu hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sponsorluklarda Ersun Yanal isminin de büyük payı olduğu belirtildi.

Son Haberler
4 milyon euroya aldılar 50 milyon euroya satıyorlar Spor
4 milyon euroya aldılar 50 milyon euroya satıyorlar
İstanbul'daki hallerde sebze ve meyvelere dev zam! Ekonomi
İstanbul'daki hallerde sebze ve meyvelere dev zam!
Mağazadan elbise çalan turist pişman olup özür diledi. Hırsızlığın gerekçesini böyle anlattı Yaşam
Mağazadan elbise çalan turist pişman olup özür diledi. Hırsızlığın gerekçesini böyle anlattı
İsrailliler sokaklarda. Her Cumartesi toplanıyorlar Dünya
İsrailliler sokaklarda. Her Cumartesi toplanıyorlar
Pakistan, Çin ile ilişkilerini hızlandırıyor Dünya
Pakistan, Çin ile ilişkilerini hızlandırıyor
Ahmet Ercan Türkiye'de deprem dışında unutulan tehlikeyi açıkladı! 3 yere dikkat çekti Gündem
Ahmet Ercan Türkiye'de deprem dışında unutulan tehlikeyi açıkladı! 3 yere dikkat çekti
Ali Koç Galatasaray başkanına sahip çıktı Spor
Ali Koç Galatasaray başkanına sahip çıktı