Ersun Yanal Diyarbakır'ı ayağa kaldırdı

Süper Lig hedefiyle hem kamp hazırlıklarını hem de transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor'a, Diyarbakır'dan üç marka sponsor oldu.

Şampiyonluk sonrası Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Amedspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kamp ve transfer süreçleri sürerken, yeni yönetim de sponsor arayışlarını ve gelen teklifleri değerlendiriyor.

Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından gözler de sponsorlara çevrilmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken forma sponsoru olan Hacıbaba Pastaneleri'nin yeni sezonda sponsor olmayacağı belirtilmişti.

Süper Lig hedefi doğrultusunda yeni bir iletişim stratejisi uygulayan Amedspor yönetimi, 1. Lig için gelen sponsorluk tekliflerini inceliyor. Amedspor'un Kocaeli Kartepe'deki kampında transfer edilen futbolcular için kurulan transfer masasına Diyarbakır'dan üç marka sponsor oldu.

MASAYA OTURDULAR

Diyarbakır'ın ulusal markaları Jiber, Oto Seç ve Genesis Hastaneleri, Amedspor'a destek olmak için transfer masasına sponsor oldular.

Reklam ve sponsorluk anlaşmalarından Amedspor markasına ciddi bir gelir elde etmeyi hedefleyen kulübün, yeni bir reklam ve iletişim organizasyonu hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sponsorluklarda Ersun Yanal isminin de büyük payı olduğu belirtildi.