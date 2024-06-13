Ersun Yanal Escobar oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor ile anlaşan Ersun Yanal bugün özel bir jet ile Diyarbakır'a geldi.

İMZAYI ATTI

Havalimanında coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Yanal Şehmuz Özer Tesisleri'ne giderek imzayı attı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol hepimizi birleştiren bir öge. Bugün bizi bir araya getiren en önemli araç futbol. Futbol ortak tutkumuz ise futbol çizgileri içinde kalarak rakibe üstünlük sağlayacağız. Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması gerekir. Hepimizde büyük bir heyecan var. Hepimize önemli bir görev düşüyor. Futbolun içinde kalmalıyız. Şu andan itibaren Amedspor'un üst lige çıkması için savaşacağız" denildi.

NARCOS MÜZİĞİ KULLANILDI

Ersun Yanal'ın imza attığı görüntüler sosyal medayada gündem olurken bir görüntü daha çok konuşulanlar arasına girdi.

Ersun Yanal'ın uçaktan Diyarbakır'a baktığı sırada çekilen bir videoyu paylaşan Amedspor yönetimi videoya ünlü uyuşturucu kaçakçısı Escobar'ın hayatının anlatıldığı Narcos dizisinin jenerik müziğini kullandı.