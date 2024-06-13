Ersun Yanal Escobar oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal Escobar oldu

Diyarbakır'a giden Ersun Yanal imzayı attı. Uçaktaki görüntüsü gündem oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor ile anlaşan Ersun Yanal bugün özel bir jet ile Diyarbakır'a geldi.

z1ehuirevemo2wbghrm3yq.webp

İMZAYI ATTI

Havalimanında coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Yanal Şehmuz Özer Tesisleri'ne giderek imzayı attı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol hepimizi birleştiren bir öge. Bugün bizi bir araya getiren en önemli araç futbol. Futbol ortak tutkumuz ise futbol çizgileri içinde kalarak rakibe üstünlük sağlayacağız. Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması gerekir. Hepimizde büyük bir heyecan var. Hepimize önemli bir görev düşüyor. Futbolun içinde kalmalıyız. Şu andan itibaren Amedspor'un üst lige çıkması için savaşacağız" denildi.

131jpg-eub8oigrc0gw44wm1njxlw.jpg

NARCOS MÜZİĞİ KULLANILDI

Ersun Yanal'ın imza attığı görüntüler sosyal medayada gündem olurken bir görüntü daha çok konuşulanlar arasına girdi.

Ersun Yanal'ın uçaktan Diyarbakır'a baktığı sırada çekilen bir videoyu paylaşan Amedspor yönetimi videoya ünlü uyuşturucu kaçakçısı Escobar'ın hayatının anlatıldığı Narcos dizisinin jenerik müziğini kullandı.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar parayı buldu
Galatasaray Ali Koç'un uykularını kaçıracak. Satışa çıktı
Gizem Örge'nin görüntüsü yürek hoplattı
Gizem Örge'nin görüntüsü yürek hoplattı
Son Haberler
İlkay Gündoğan rengini belli etti Spor
İlkay Gündoğan rengini belli etti
Dolar sahiplerine soğuk duş. Bakanlık kararı ile kaldırıldı Ekonomi
Dolar sahiplerine soğuk duş. Bakanlık kararı ile kaldırıldı
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi Gündem
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi
Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada Yerel Haberler
Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada
Ahmet Çakar parayı buldu Spor
Ahmet Çakar parayı buldu
Kayıp genç gölette ölü bulundu Yerel Haberler
Kayıp genç gölette ölü bulundu
Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı. Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Ekonomi
Ödeme almak için süre 5 ay kısaldı. Çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor