Ersun Yanal farkını ortaya koydu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor’da yeni sezon için adeta gün sayılıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış Ersun Yanal’ı takımın başına getirerek gündeme oturan Diyarbakır ekibi 2 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Çalışmalara başlamadan önce kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Ersun Yanal herkesi heyecanlandırdı.

Amedspor’un Avrupa kulüpleri gibi olacağını söyleyen Ersun Yanal, “Kurumsal anlamda bir Avrupa kulübü nasıl yönetiliyorsa burası da öyle olacak. Bu konudaki önemli hassasiyetim var ve sayın başkan ile yönetim kurulumuz gerçekten Amedspor’u bu idealine kavuşturmak adına çalışıyor” dedi.