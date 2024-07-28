Ersun Yanal için Süper Lig'den geldi

Ersun Yanal'ı teknik direktörlük koltuğuna oturtarak büyük ses getiren Amedspor flaş bir transfere daha imza attı.

Ünlü çalıştırıcı Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer hamleleri yapan Amedspor deneyimli bir ismi daha kadrosuna kattı.

Amedspor yönetimi, son olarak Eyüpspor forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Eyüpspor'dan Ömer Bayram'ı transfer etti.

Ersun Yanal'ın ekibi, "Daha önce Eyüpspor forması giyen sol kanat oyuncusu Ömer Bayram, artık Amedspor forması giyecek! İmza töreninde Başkan Vekilimiz Baran Durmaz hazır bulundu. Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan kulübümüzün başarısı için ter dökecek Ömer Bayram'a 'Hoş geldin' diyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

BAŞARILARI

33 yaşındaki futbolcu kariyerinde NAC Breda, Kayserispor, Akhisarspor, Galatasaray ve Eyüpspor takımlarında oynadı.

Ömer Bayram'ın kazandığı kupalar şu şekilde:

Kayserispor - TFF 1. Lig

Akhisarspor - Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası

Galatasaray - Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası

Eyüpspor - TFF 1. Lig